Купити Oppo Pad SE в Україні можна за 10000 грн: 11-дюймів, 33-ватна зарядка11.06.25
Компанія Oppo оголосила про початок продажу в Україні планшета Oppo Pad SE. Пристрій оснащений 11-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200, яскравістю до 500 ніт та сертифікацією TÜV Rheinland, що підтверджує знижене випромінювання синього світла та відсутність мерехтіння.
Товщина корпусу становить 7 мм, вага – 527 грамів. При цьому в планшеті встановлена акумуляторна батарея ємністю 9340 мА·год, розрахована на 11 годин відтворення відео або до 80 годин прослуховування музики. Заявлено підтримку швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Звук забезпечують чотири динаміки із сертифікацією Hi-Res Audio.
Серед програмних можливостей – інтеграція з ІІ-помічником Google Gemini, а також інструмент для створення та редагування нотаток у реальному часі. Завдяки фірмовому зв’язку O+ Connect та Communication Sharing планшет може підключатися до смартфонів OPPO, використовувати їх мобільну мережу та геолокацію, передавати файли та синхронізувати повідомлення.
Технічні характеристики Oppo Pad SE
- Процесор: MediaTek Helio G100
- Оперативна пам’ять: 4/6 ГБ
- Накопичувач: 128 ГБ + microSD
- Камери: фронтальна та основна – по 5 МП
- Інтерфейси: версії з Wi-Fi та LTE
- Габарити: 255×166×7 мм
- Вага: 527 г
На українському ринку планшет доступний у кольорі Twilight Blue. Варіант з Wi-Fi та 4 ГБ ОЗУ оцінено в 10 000 грн, версія з LTE та 6 ГБ ОЗУ – в 11 111 грн. У період з 9 по 22 червня покупці отримують бездротові навушники Oppo Enco Buds3 Pro у комплекті.
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На українському ринку планшет Oppo Pad SE доступний у кольорі Twilight Blue. Варіант з Wi-Fi та 4 ГБ ОЗУ оцінено в 10 000 грн, версія з LTE та 6 ГБ ОЗУ – в 11 111 грн.
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