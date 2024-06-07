Купить наушники OPPO Enco X3i с ANC, защитой IP55 и автономностью до 44 часов в Украине можно за 4999 грн

Компания OPPO анонсировала в Украине новые TWS-наушники OPPO Enco X3i. Наушники имеют внутриканальную конструкцию и выпускаются в двух цветах: Electric Blue и Meteor Grey.

Они оснащены системой активного шумоподавления, которая подавляет звуки до 49 дБ, и поддерживают кодек LHDC 5.0 с Hi-Res Audio Wireless. Модель поставляется с Bluetooth 5.3 и имеет защиту от воды по стандарту IP55.

Время автономной работы достигает до 44 часов при использовании с зарядным чехлом, который заряжается через порт USB-C. Также поддерживается функция Google Fast Pair.

В Украине OPPO Enco X3i можно приобрести по акционной цене 4999 грн. После окончания акции стоимость устройства увеличится до 5555 грн.