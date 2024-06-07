Купити навушники OPPO Enco X3i в Україні можна за 4999 грн. Вони мають ANC і захист IP5507.06.24
Компанія OPPO анонсувала нові TWS-навушники OPPO Enco X3i. Навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та випускаються у двох кольорах: Electric Blue та Meteor Grey.
Вони оснащені системою активного шумоподавлення, яка пригнічує звуки до 49 дБ, і підтримують кодек LHDC 5.0 з Hi-Res Audio Wireless. Модель поставляється з Bluetooth 5.3 та має захист від води за стандартом IP55.
Час автономної роботи досягає 44 годин при використанні із зарядним чохлом, який заряджається через порт USB-C. Також підтримується функція Google Fast Pair.
В Україні OPPO Enco X3i можна придбати за акційною ціною 4999 грн. Після закінчення акції вартість пристрою збільшиться до 5555 грн.
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Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
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Купити навушники OPPO Enco X3i в Україні можна за 4999 грн. Вони мають ANC і захист IP55Bluetooth Oppo навушники події в Україні
В Україні OPPO Enco X3i можна придбати за акційною ціною 4999 грн. Після закінчення акції вартість пристрою збільшиться до 5555 грн.
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