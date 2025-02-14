Кроссовер Hyundai Casper Electric Cross получил внедорожный обвес14.02.25
Hyundai представила в Южной Корее новую версию компактного кроссовера Casper — Casper Electric Cross. В отличие от стандартной модели, новинка получила элементы, подчеркивающие внедорожный стиль, включая серебристые накладки на бамперы, черный пластиковый обвес, рейлинги на крыше и эксклюзивный матовый зеленый цвет кузова. Дизайн дополнен 17-дюймовыми колесными дисками и пиксельными элементами заднего бампера.
Hyundai Casper Electric Cross оснащен аккумулятором емкостью 49 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода 285 километров по корейскому циклу сертификации. Быстрая зарядка позволяет пополнить запас с 10% до 80% примерно за 30 минут. Электромотор развивает 113 л.с. (83 кВт) при крутящем моменте 147 Н⋅м, что превышает показатели стандартного Casper Electric, но динамические характеристики производитель не раскрыл. Стартовая цена Hyundai Casper Electric Cross в Южной Корее составляет 31,9 миллиона вон (около 22 000 долларов США).
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Hyundai Casper Electric Cross оснащен аккумулятором емкостью 49 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода 285 километров по корейскому циклу сертификации.
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