Кросовер Hyundai Casper Electric Cross отримав позашляховий обвіс

Hyundai представила у Південній Кореї нову версію компактного кросовера Casper – Casper Electric Cross. На відміну від стандартної моделі, новинка отримала елементи, що підкреслюють позашляховий стиль, включаючи сріблясті накладки на бампери, чорний пластиковий обвіс, рейлінги на даху та ексклюзивний зелений матовий колір кузова. Дизайн доповнений 17-дюймовими колісними дисками та піксельними елементами заднього бампера.

Hyundai Casper Electric Cross оснащений акумулятором ємністю 49 кВт·год, що забезпечує запас ходу 285 кілометрів за корейським циклом сертифікації. Швидка зарядка дозволяє поповнити запас із 10% до 80% приблизно за 30 хвилин. Електромотор розвиває 113 л. (83 кВт) при моменті, що крутить, 147 Н⋅м, що перевищує показники стандартного Casper Electric, але динамічні характеристики виробник не розкрив. Стартова ціна Hyundai Casper Electric Cross у Південній Кореї становить 31,9 мільйона (близько 22 000 доларів США).