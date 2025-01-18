Концепт Honda 0 SUV получит серийную версию уже в 2026 году

Год назад компания Honda представила концепт-седан Honda 0 Series Saloon Concept, который намекал на возможное направление развития электромобилей бренда. Тогда его воплощение в реальность казалось делом далекого будущего. Однако в январе 2025 года Honda представила обновленную версию этого концепта, а также дополнила серию «нулевых» электромобилей новым концептуальным кроссовером — Honda 0 SUV.

Новый Honda 0 SUV демонстрирует футуристический дизайн, который включает клиновидный кузов, плоский передок с пиксельными фарами, U-образный задний фонарь и камеры вместо традиционных боковых зеркал. Тем не менее, кроссовер выглядит вполне реалистичным для серийного производства. У него стандартные двери и привычный салон, если не считать руль в стиле штурвала, подчеркивающий футуристическую концепцию.

Компания Honda заявила о планах запустить Honda 0 SUV в серийное производство в первой половине 2026 года. Производство кроссовера будет организовано на заводе в штате Огайо, США. Первыми новинку смогут приобрести американские покупатели, но в дальнейшем Honda рассматривает возможность экспорта модели на рынки Европы и Японии.

Этот шаг свидетельствует о намерении Honda активно развивать линейку «нулевых» электромобилей, интегрируя современные технологии и инновационные дизайнерские решения в свои будущие модели.