Концепт Honda 0 SUV получит серийную версию уже в 2026 году18.01.25
Год назад компания Honda представила концепт-седан Honda 0 Series Saloon Concept, который намекал на возможное направление развития электромобилей бренда. Тогда его воплощение в реальность казалось делом далекого будущего. Однако в январе 2025 года Honda представила обновленную версию этого концепта, а также дополнила серию «нулевых» электромобилей новым концептуальным кроссовером — Honda 0 SUV.
Новый Honda 0 SUV демонстрирует футуристический дизайн, который включает клиновидный кузов, плоский передок с пиксельными фарами, U-образный задний фонарь и камеры вместо традиционных боковых зеркал. Тем не менее, кроссовер выглядит вполне реалистичным для серийного производства. У него стандартные двери и привычный салон, если не считать руль в стиле штурвала, подчеркивающий футуристическую концепцию.
Компания Honda заявила о планах запустить Honda 0 SUV в серийное производство в первой половине 2026 года. Производство кроссовера будет организовано на заводе в штате Огайо, США. Первыми новинку смогут приобрести американские покупатели, но в дальнейшем Honda рассматривает возможность экспорта модели на рынки Европы и Японии.
Этот шаг свидетельствует о намерении Honda активно развивать линейку «нулевых» электромобилей, интегрируя современные технологии и инновационные дизайнерские решения в свои будущие модели.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Концепт Honda 0 SUV получит серийную версию уже в 2026 году Honda автомобиль
Год назад компания Honda представила концепт-седан Honda 0 Series Saloon Concept, который намекал на возможное направление развития электромобилей бренда
Робот-пылесос: как не переплатить за ненужные функции Попросили разместить робот умный дом
С приходом в нашу жизнь современных технологий все стало гораздо проще. В число занятных и полезных вещей, от которых в восторге хозяйки, вошел робот пылесос
Концепт Honda 0 SUV получит серийную версию уже в 2026 году
Робот-пылесос: как не переплатить за ненужные функции
HMD OffGrid — карманный модем для спутниковой связи
Платформа Phison E28 для NVMe-накопителей PCIe 5.0 обеспечивает скорость до 14,5 ГБ/с
Новый ПК Alienware Area-51 стоит $4500
Электрокар Mazda6e имеет запас хода до 552 км
Самые популярные статьи Википедии в 2024 году среди украинцев: Сырский, Украина и Усик — лидеры
Рация Xiaomi Sports Walkie-Talkie имеет дальность работы до 5000 км
Оперативная память G.Skill DDR5-8133 выпускается в комплектах модулей на 24 ГБ стандарта CSO-DIMM
Lenovo на CES 2025: ноутбук с двумя экранами Yoga Book 9i и планшет Yoga Tab Plus на процессоре Snapdragon 8 Gen 3
Ноутбуки Gigabyte Aorus Master, Aero и Gaming с графикой GeForce RTX 50-й серии получили нового ИИ-ассистента компании