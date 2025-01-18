Концепт Honda 0 SUV отримає серійну версію вже у 2026 році18.01.25
Рік тому компанія Honda представила концепт-седан Honda 0 Series Saloon Concept, який натякав на можливий напрямок розвитку електромобілів бренду. Тоді його втілення у реальність здавалося справою далекого майбутнього. Однак у січні 2025 року Honda представила оновлену версію цього концепту, а також доповнила серію “нульових” електромобілів новим концептуальним кросовером Honda 0 SUV.
Новий Honda 0 SUV демонструє футуристичний дизайн, який включає клиноподібний кузов, плоский передок із піксельними фарами, U-подібний задній ліхтар та камери замість традиційних бічних дзеркал. Тим не менш, кросовер виглядає цілком реалістичним для серійного виробництва. У нього стандартні двері та звичний салон, якщо не рахувати кермо в стилі штурвала, що підкреслює футуристичну концепцію.
Компанія Honda заявила про плани запустити Honda 0 SUV у серійне виробництво у першій половині 2026 року. Виробництво кросовера буде організовано на заводі в Огайо, США. Першими новинку зможуть придбати американські покупці, але надалі Honda розглядає можливість експорту моделі на ринки Європи та Японії.
Цей крок свідчить про намір Honda активно розвивати лінійку “нульових” електромобілів, інтегруючи сучасні технології та інноваційні дизайнерські рішення у свої майбутні моделі.
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Концепт Honda 0 SUV отримає серійну версію вже у 2026 році Honda автомобіль
Рік тому компанія Honda представила концепт-седан Honda 0 Series Saloon Concept, який натякав на можливий напрямок розвитку електромобілів бренду
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