Компания NVIDIA обогнала по капитализации Microsoft и теперь это самая дорогая компания в мире24.06.24
За последние несколько лет NVIDIA совершила впечатляющий рывок к вершинам финансового могущества. Компания стала ключевым поставщиком специализированного оборудования для систем искусственного интеллекта, демонстрируя стабильный рост и постепенно опережая лидеров индустрии, чьи позиции ранее казались непоколебимыми.
В начале этого месяца зеленый гигант превзошел Apple. Теперь рыночная капитализация NVIDIA достигла впечатляющих 3,334 триллиона долларов, обойдя Microsoft, чья капитализация составляет 3,325 триллиона долларов. Таким образом, NVIDIA стала самой дорогой публичной компанией в мире.
Возможно, в ближайшие дни стоимость акций изменится, и Microsoft вновь займет первое место, но в долгосрочной перспективе лидерство Nvidia кажется очевидным. Такой успех объясняется продолжающимся бумом искусственного интеллекта. С 2022 года акции NVIDIA выросли более чем в 9 раз, а за первую половину текущего года рост составил более 170%. В настоящее время NVIDIA контролирует около 80% рынка чипов для искусственного интеллекта.
Продукцию компании активно закупают IT-гиганты, такие как Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta. Несмотря на то, что многие из них разрабатывают и выпускают собственные специализированные чипы для ИИ, достойной альтернативы ускорителям вычислений и серверам Nvidia пока не существует.
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Компания NVIDIA обогнала по капитализации Microsoft и теперь это самая дорогая компания в миреNVIDIA статистика
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