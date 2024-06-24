24.06.24

Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий

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Acer Nitro 16 AN16-41-R86T (NH.QKCEU.003)

Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.