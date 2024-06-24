Компанія NVIDIA випередила капіталізацію Microsoft і тепер це найдорожча компанія у світі

За останні кілька років NVIDIA зробила вражаючий ривок до вершин фінансової могутності. Компанія стала ключовим постачальником спеціалізованого обладнання для систем штучного інтелекту, демонструючи стабільне зростання та поступово випереджаючи лідерів індустрії, чиї позиції раніше здавалися непохитними.

На початку цього місяця зелений гігант перевершив Apple. Тепер ринкова капіталізація NVIDIA досягла вражаючих $3,334 трильйона, обійшовши Microsoft, чия капіталізація становить $3,325 трильйона. Таким чином, NVIDIA стала найдорожчою публічною компанією у світі.

Можливо, найближчими днями вартість акцій зміниться, і Microsoft знову займе перше місце, але в довгостроковій перспективі лідерство Nvidia здається очевидним. Такий успіх пояснюється бумом штучного інтелекту. З 2022 року акції NVIDIA зросли більш ніж у 9 разів, а за першу половину поточного року зростання становило понад 170%. Нині NVIDIA контролює близько 80% ринку чіпів для штучного інтелекту.

Продукцію компанії активно закуповують IT-гіганти, такі як Microsoft, Alphabet, Amazon та Meta. Незважаючи на те, що багато з них розробляють та випускають власні спеціалізовані чіпи для ІІ, гідної альтернативи прискорювачам обчислень та серверам Nvidia поки що не існує.