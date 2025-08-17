Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года

Компания Kodak, более века остававшаяся символом фототехники, сообщила о критических финансовых трудностях. В последнем квартальном отчёте указано, что у неё нет ресурсов для погашения долгов, что «вызывает серьёзные сомнения» в возможности продолжать работу.

Во втором квартале 2025 года выручка составила $265 млн — на 1% меньше, чем годом ранее. Вместо прибыли в $26 млн, зафиксированной во втором квартале 2024-го, компания получила убыток в том же объёме.

Основная проблема Kodak — долг около $500 млн, который необходимо выплатить до мая 2026 года. При этом, по словам главного бухгалтера и корпоративного контролёра Ричарда Майклза, у Kodak нет утверждённого финансирования и достаточной ликвидности для своевременного исполнения обязательств.

В компании сообщили, что намерены досрочно погасить часть задолженности, в том числе за счёт прекращения взносов в корпоративный пенсионный фонд. Дополнительные сложности создают пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа. Поскольку значительная часть продукции (камеры, фотоплёнка, расходные материалы для печати) производится в США, тарифы могут существенно повысить издержки.

Kodak была основана в 1880 году Джорджем Истменом, а в 1892-м получила официальное название Eastman Kodak Company. В 1970-х компания занимала около 90% мирового рынка фотоплёнки и 85% продаж фотоаппаратов в США.

С появлением цифровых технологий Kodak свернула выпуск плёночных камер в большинстве стран к 2004 году. В 2012 году объявила о банкротстве с долгами $6,75 млрд, а в 2013-м вышла из него, сосредоточившись на коммерческой печати, упаковке и лицензировании бренда.

В дальнейшем компания пробовала запускать смартфоны, криптовалюту KodakCoin и производить фармацевтические ингредиенты, однако проекты не стали устойчивыми источниками дохода.

Некоторое развитие получил модный сегмент: в Южной Корее открыто более 120 магазинов одежды под брендом Kodak. Тем не менее, этот бизнес не способен компенсировать финансовые потери компании.