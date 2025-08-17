Компанія Kodak якій вже 133 роки може зникнути через борги

Компанія Kodak, яка більше століття залишалася символом фототехніки, повідомила про критичні фінансові труднощі. В останньому квартальному звіті зазначено, що вона не має ресурсів для погашення боргів, що «викликає серйозні сумніви» у можливості продовжувати роботу.

У другому кварталі 2025 року виторг становив $265 млн — на 1% менше, ніж роком раніше. Замість прибутку в $26 млн, зафіксованого у другому кварталі 2024-го, компанія зазнала збитків у тому ж обсязі.

Основна проблема Kodak — борг близько 500 млн дол., який необхідно виплатити до травня 2026 року. При цьому, за словами головного бухгалтера та корпоративного контролера Річарда Майклза, у Kodak немає затвердженого фінансування та достатньої ліквідності для своєчасного виконання зобов’язань.

У компанії повідомили, що мають намір достроково погасити частину заборгованості, зокрема за рахунок припинення внесків до корпоративного пенсійного фонду. Додаткові складності створюють мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Оскільки значна частина продукції (камери, фотоплівка, витратні матеріали для друку) виробляється у США, тарифи можуть значно підвищити витрати.

Kodak була заснована в 1880 Джорджем Істменом, а в 1892-му отримала офіційну назву Eastman Kodak Company. У 1970-х компанія займала близько 90% світового ринку фотоплівки та 85% продажів фотоапаратів у США.

З появою цифрових технологій Kodak згорнула випуск камер у більшості країн до 2004 року. У 2012 році оголосила про банкрутство з боргами $6,75 млрд, а в 2013-му вийшла з нього, зосередившись на комерційному друку, упаковці та ліцензуванні бренду.

Надалі компанія пробувала запускати смартфони, криптовалюту KodakCoin та виробляти фармацевтичні інгредієнти, проте проекти не стали стійкими джерелами прибутку.

Деякий розвиток отримав модний сегмент: у Південній Кореї відкрито понад 120 магазинів одягу під брендом Kodak. Проте цей бізнес не здатний компенсувати фінансові втрати компанії.