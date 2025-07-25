Компания Epson отмечает 20 лет работы в Украине25.07.25
В 2025 году компания Epson отмечает два юбилея — 50 лет с момента основания бренда и 20 лет присутствия на украинском рынке. Название Epson происходит от модели EP-101 — первого в мире компактного цифрового принтера, который положил начало развитию технологий струйной печати.
С 2005 года Epson работает в Украине, предлагая решения для домашнего, офисного и промышленного применения. За это время технологии компании нашли применение в бизнесе, образовании, медицине и государственном секторе. По данным независимых аналитиков, более 12 лет Epson занимает лидирующую позицию на украинском рынке струйной печати по выручке.
Одним из наиболее заметных достижений стало появление линейки струйных принтеров без картриджей — Epson EcoTank, которые сделали цветную печать более доступной. Основу печатных устройств составляют технологии MicroPiezo и PrecisionCore Heat-Free, которые не используют нагрев, что снижает энергопотребление. В сегменте визуализации компания развивает направление 3LCD-проекторов с лазерным источником света.
Среди новых направлений — сублимационная и прямая печать по ткани, печать на твёрдых поверхностях с помощью УФ- и экосольвентных принтеров. Компания также производит промышленные решения на базе роботов SCARA для автоматизации процессов в автомобильной и электронной промышленности. Отдельное направление — система PaperLab — устройство для переработки офисной бумаги без использования воды.
«За 20 лет в Украине мы реализовали множество проектов — от поддержки образовательных учреждений и музеев до создания решений для бизнеса и цифрового документооборота. Мы продолжаем развивать партнёрскую сеть и сервисную поддержку, чтобы украинские пользователи могли уверенно использовать наши технологии», — отметила Александра Ткаченко, глава представительства Epson в Украине.
Компания заявила о намерении продолжать инвестиции в украинский рынок, уделяя приоритетное внимание надёжности, энергоэффективности и устойчивому развитию.
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