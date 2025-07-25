25.07.25
NVIDIA Blackwell – архітектура з новими можливостями для ШІ та створення контенту
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NVIDIA Blackwell

Технології NVIDIA які були доступні лише власникам професійних відеокарт стали відкриті для звичайних користувачів. Розповімо про можливості архітектури Blackwell в області штучного інтелекту та створення контенту.