Компанія Epson відзначає 20 років роботи в Україні25.07.25
У 2025 році компанія Epson відзначає два ювілеї — 50 років з моменту заснування бренду та 20 років присутності на українському ринку. Назва Epson походить від моделі EP-101 — першого у світі компактного цифрового принтера, який започаткував розвиток технологій струминного друку.
З 2005 року Epson працює в Україні, пропонуючи рішення для домашнього, офісного та промислового застосування. За цей час технології компанії знайшли застосування у бізнесі, освіті, медицині та державному секторі. За даними незалежних аналітиків, понад 12 років Epson займає лідируючу позицію на українському ринку струменевого друку за виручкою.
Одним з найпомітніших досягнень стала поява лінійки струменевих принтерів без картриджів – Epson EcoTank, які зробили кольоровий друк доступнішим. Основу друкарських пристроїв складають технології MicroPiezo та PrecisionCore Heat-Free, які не використовують нагрівання, що знижує енергоспоживання. У сегменті візуалізації компанія розвиває напрямок 3LCD-проекторів із лазерним джерелом світла.
Серед нових напрямків — сублімаційний та прямий друк по тканині, друк на твердих поверхнях за допомогою УФ- та екосольвентних принтерів. Компанія також виробляє промислові рішення на базі роботів SCARA для автоматизації процесів в автомобільній та електронній промисловості. Окремий напрямок – система PaperLab – пристрій для переробки офісного паперу без використання води.
«За 20 років в Україні ми реалізували безліч проектів — від підтримки освітніх закладів та музеїв до створення рішень для бізнесу та цифрового документообігу. Ми продовжуємо розвивати партнерську мережу та сервісну підтримку, щоб українські користувачі могли впевнено використовувати наші технології», — зазначила Олександра Ткаченка, голова представництва Epson в Україні.
Компанія заявила про намір продовжувати інвестиції в український ринок, приділяючи пріоритетну увагу надійності, енергоефективності та сталому розвитку.
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