Компактный проектор Yaber T1 Pro весит 1,25 кг и стоит $160

Компания Yaber анонсировала компактный проектор T1 Pro, ориентированный на пользователей, ищущих универсальное решение для путешествий и домашнего просмотра. Новинка сочетает функциональность, высокое качество изображения и простоту в использовании по доступной цене.

Основные характеристики Yaber T1 Pro

Разрешение: Full HD (1080p) с поддержкой HDR10 — обеспечивает чёткое изображение и улучшенный контраст.

Оптика: короткофокусное соотношение проекции 1,18:1 — 100-дюймовое изображение можно получить уже с 2,4 м.

Аудио: встроенный 8-ваттный динамик с технологией TurboSonic, позволяющий обойтись без внешней акустики.

Умные функции: автофокусировка, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, интеллектуальное выравнивание изображения и обход препятствий.

ПО и совместимость: предустановленные Netflix, YouTube и Prime Video, трансляция с Android, iOS и Windows.

Беспроводные технологии: поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Компактный проектор Yaber T1 Pro весит 1,25 кг и выполнен в цилиндрическом корпусе. Благодаря встроенной поворотной подставке (180°) и нейлоновому ремешку проектор легко переносить и устанавливать практически в любом положении. Быстрый запуск позволяет начать просмотр уже через 3 секунды после включения.

Проектор Yaber T1 Pro уже доступен для заказа в США и Европе через официальный сайт компании. Рекомендованная розничная цена — около $160.