Компактный проектор Yaber T1 Pro весит 1,25 кг и стоит $16019.07.25
Компания Yaber анонсировала компактный проектор T1 Pro, ориентированный на пользователей, ищущих универсальное решение для путешествий и домашнего просмотра. Новинка сочетает функциональность, высокое качество изображения и простоту в использовании по доступной цене.
Основные характеристики Yaber T1 Pro
- Разрешение: Full HD (1080p) с поддержкой HDR10 — обеспечивает чёткое изображение и улучшенный контраст.
- Оптика: короткофокусное соотношение проекции 1,18:1 — 100-дюймовое изображение можно получить уже с 2,4 м.
- Аудио: встроенный 8-ваттный динамик с технологией TurboSonic, позволяющий обойтись без внешней акустики.
- Умные функции: автофокусировка, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, интеллектуальное выравнивание изображения и обход препятствий.
- ПО и совместимость: предустановленные Netflix, YouTube и Prime Video, трансляция с Android, iOS и Windows.
- Беспроводные технологии: поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
Компактный проектор Yaber T1 Pro весит 1,25 кг и выполнен в цилиндрическом корпусе. Благодаря встроенной поворотной подставке (180°) и нейлоновому ремешку проектор легко переносить и устанавливать практически в любом положении. Быстрый запуск позволяет начать просмотр уже через 3 секунды после включения.
Проектор Yaber T1 Pro уже доступен для заказа в США и Европе через официальный сайт компании. Рекомендованная розничная цена — около $160.
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