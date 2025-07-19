Компактний проектор Yaber T1 Pro важить 1,25 кг і коштує $16019.07.25
Компанія Yaber анонсувала компактний проектор T1 Pro, орієнтований на користувачів, які шукають універсальне рішення для подорожей та домашнього перегляду. Новинка поєднує функціональність, високу якість зображення та простоту використання за доступною ціною.
Основні характеристики Yaber T1 Pro
- Роздільна здатність: Full HD (1080p) з підтримкою HDR10 — забезпечує чітке зображення та покращений контраст.
- Оптика: короткофокусне співвідношення проекції 1,18:1 — 100-дюймове зображення можна отримати вже з 2,4 м.
- Аудіо: вбудований 8-ватний динамік з технологією TurboSonic, що дозволяє обійтися без зовнішньої акустики.
- Розумні функції: автофокусування, автоматичне коригування трапецеїдальних спотворень, інтелектуальне вирівнювання зображення та обхід перешкод.
- ПЗ та сумісність: встановлені Netflix, YouTube та Prime Video, трансляція з Android, iOS та Windows.
- Бездротові технології: підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4.
Компактний проектор Yaber T1 Pro важить 1,25 кг та виконаний у циліндричному корпусі. Завдяки вбудованій поворотній підставці (180°) та нейлоновому ремінцю проектор легко переносити та встановлювати практично у будь-якому положенні. Швидкий запуск дозволяє розпочати перегляд вже через 3 секунди після ввімкнення.
Проектор Yaber T1 Pro вже доступний для замовлення у США та Європі через офіційний сайт компанії. Рекомендована роздрібна ціна – близько $160.
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