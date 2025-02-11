Количество проданных копий игры GTA V достигло 210 млн, а Red Dead Redemption 2 — более 70 млн

Согласно последнему финансовому отчету Take-Two, к 31 декабря 2024 года общие продажи игры GTA 5 достигли 210 миллионов копий, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом квартале. Серия GTA в целом разошлась тиражом более 440 миллионов копий. Grand Theft Auto V продолжает бить рекорды даже спустя 12 лет после выхода.

Red Dead Redemption 2 также демонстрирует впечатляющие результаты. Продажи игры превысили 70 миллионов копий за шесть лет с момента выхода, увеличившись на 3 миллиона за последний квартал. Вся серия Red Dead Redemption продалась тиражом в 95 миллионов экземпляров.

Тем временем осенью этого года на PlayStation 5 и Xbox Series состоится релиз Grand Theft Auto VI, которая снова отправит игроков в Vice City и, вероятно, установит новые рекорды для Rockstar Games.