Кількість проданих копій гри GTA V досягла 210 млн, а Red Dead Redemption 2 – понад 70 млн11.02.25
Згідно з останнім фінансовим звітом Take-Two, до 31 грудня 2024 року загальний продаж гри GTA 5 досяг 210 мільйонів копій, що на 5 мільйонів більше, ніж у минулому кварталі. Серія GTA загалом розійшлася тиражем понад 440 мільйонів копій. Grand Theft Auto V продовжує бити рекорди навіть через 12 років після виходу.
Red Dead Redemption 2 також демонструє вражаючі результати. Продаж гри перевищив 70 мільйонів копій за шість років з моменту виходу, збільшившись на 3 мільйони за останній квартал. Вся серія Red Dead Redemption продалася тиражем 95 мільйонів екземплярів.
Тим часом, восени цього року на PlayStation 5 і Xbox Series відбудеться реліз Grand Theft Auto VI, яка знову відправить гравців у Vice City і, ймовірно, встановить нові рекорди для Rockstar Games.
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Кількість проданих копій гри GTA V досягла 210 млн, а Red Dead Redemption 2 – понад 70 млн ігри статистика
Тим часом, восени цього року на PlayStation 5 і Xbox Series відбудеться реліз Grand Theft Auto VI, яка знову відправить гравців у Vice City і, ймовірно, встановить нові рекорди для Rockstar Games.
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Кількість проданих копій гри GTA V досягла 210 млн, а Red Dead Redemption 2 – понад 70 млн
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