Клавиатуру Gboard для Андроид загрузили более 10 миллиардов раз на Play Store

Gboard для Android стал очередным приложением Google, преодолевшим отметку в 10 миллиардов загрузок в Play Store. Клавиатура была выпущена 5 июня 2013 года, а с декабря 2016 года заменила Google Keyboard, добавив встроенный интернет-поиск. Позднее эта функция была удалена, но Gboard продолжил развиваться, предлагая новые инструменты.

Сегодня приложение поддерживает голосовой ввод без интернета, интеграцию с Google Translate, OCR-сканирование текста и расширенный буфер обмена. Пользователи могут менять темы оформления, настраивать размер клавиатуры, а также использовать одноручный и плавающий режимы. Среди ключевых возможностей — поиск эмодзи, GIF, стикеров и инструмент Emoji Kitchen, позволяющий создавать собственные комбинации.

Для устройств Pixel предусмотрены дополнительные функции, включая голосовой ввод с Google Assistant, проверку правописания и интеграцию с Pixel Screenshots. Gboard доступен не только на смартфонах и планшетах, но и на Wear OS, Android TV и Google TV. Для автомобилей с Android Automotive существует отдельная версия — Google Automotive Keyboard.

В последнем обновлении Gboard получил динамическую тему с двумя цветами. Сейчас Google тестирует новые возможности, включая расширенную панель голосового ввода через Assistant, кнопки отмены и повторения, а также улучшенный просмотр комбинаций в Emoji Kitchen.

Gboard присоединился к числу приложений Google, таких как YouTube, Play Services, Google Maps, Gmail и Google Photos, которые также преодолели рубеж в 10 миллиардов загрузок.