Клавіатуру Gboard для Андроїд завантажили понад 10 мільярдів разів на Play Store

Gboard для Android став черговим додатком Google, який подолав позначку 10 мільярдів завантажень у Play Store. Клавіатура була випущена 5 червня 2013, а з грудня 2016 замінила Google Keyboard, додавши вбудований інтернет-пошук. Пізніше ця функція була видалена, але Gboard продовжив розвиватись, пропонуючи нові інструменти.

Сьогодні програма підтримує голосове введення без інтернету, інтеграцію з Google Translate, OCR-сканування тексту та розширений буфер обміну. Користувачі можуть змінювати теми оформлення, налаштовувати розмір клавіатури, а також використовувати одноручний та плаваючий режими. Серед ключових можливостей – пошук емодзі, GIF, стікерів та інструмент Emoji Kitchen, що дозволяє створювати власні комбінації.

Для пристроїв Pixel передбачено додаткові функції, включаючи голосове введення з Google Assistant, перевірку правопису та інтеграцію з Pixel Screenshots. Gboard доступний не тільки на смартфонах та планшетах, а й на Wear OS, Android TV та Google TV. Для автомобілів з Android Automotive існує окрема версія Google Automotive Keyboard.

В останньому оновленні Gboard отримав динамічну тему з двома кольорами. Зараз Google тестує нові можливості, включаючи розширену панель голосового введення через Assistant, кнопки скасування та повторення, а також покращений перегляд комбінацій у Emoji Kitchen.

Gboard приєднався до додатків Google, таких як YouTube, Play Services, Google Maps, Gmail і Google Photos, які також подолали рубіж в 10 мільярдів завантажень.