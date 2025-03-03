Клавіатуру Gboard для Андроїд завантажили понад 10 мільярдів разів на Play Store03.03.25
Gboard для Android став черговим додатком Google, який подолав позначку 10 мільярдів завантажень у Play Store. Клавіатура була випущена 5 червня 2013, а з грудня 2016 замінила Google Keyboard, додавши вбудований інтернет-пошук. Пізніше ця функція була видалена, але Gboard продовжив розвиватись, пропонуючи нові інструменти.
Сьогодні програма підтримує голосове введення без інтернету, інтеграцію з Google Translate, OCR-сканування тексту та розширений буфер обміну. Користувачі можуть змінювати теми оформлення, налаштовувати розмір клавіатури, а також використовувати одноручний та плаваючий режими. Серед ключових можливостей – пошук емодзі, GIF, стікерів та інструмент Emoji Kitchen, що дозволяє створювати власні комбінації.
Для пристроїв Pixel передбачено додаткові функції, включаючи голосове введення з Google Assistant, перевірку правопису та інтеграцію з Pixel Screenshots. Gboard доступний не тільки на смартфонах та планшетах, а й на Wear OS, Android TV та Google TV. Для автомобілів з Android Automotive існує окрема версія Google Automotive Keyboard.
В останньому оновленні Gboard отримав динамічну тему з двома кольорами. Зараз Google тестує нові можливості, включаючи розширену панель голосового введення через Assistant, кнопки скасування та повторення, а також покращений перегляд комбінацій у Emoji Kitchen.
Gboard приєднався до додатків Google, таких як YouTube, Play Services, Google Maps, Gmail і Google Photos, які також подолали рубіж в 10 мільярдів завантажень.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Клавіатуру Gboard для Андроїд завантажили понад 10 мільярдів разів на Play Store Андроід статистика
Gboard для Android став черговим додатком Google, який подолав позначку 10 мільярдів завантажень у Play Store. Клавіатура була випущена 5 червня 2013 року
Президент Lucasfilm та керівник франшизи Star Wars Кетлін Кеннеді йде у відставку кіно
Її керівництво викликало неоднозначну реакцію серед шанувальників: поряд із касовими успіхами воно супроводжувалося суперечками навколо творчих рішень та спрямованості франшизи.
Кіберполіція попередила про фішингові QR-коди в публічних місцях
Microsoft закриє Skype вже у травні 2025 року
Представлено флагман Xiaomi 15 Ultra з покращеною камерою Leica – глобальний реліз смартфона вже 2 березня
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 видає швидкість читання до 14800 МБ/с. 1 ТБ коштує $200
Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років
Китайський ІІ DeepSeek прискорює Nvidia H800 у 8 разів за допомогою FlashMLA для обходу санкцій
MSI анонсувала ігрові ноутбуки з відеокартами RTX 5000 серії
Steam Deck продається краще ніж ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw разом узяті
Анонсовано безкоштовний Microsoft Office з підтримкою реклами та обмеженими функціями
Модульний ноутбук Framework 12 дозволить вибирати необхідні роз’єми
Google замінить SMS на QR-коди при двофаторній автентифікації