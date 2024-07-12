Клавиатура мини-компьютер LingLong работает на базе AMD Ryzen 7 8840U12.07.24
Китайский производитель LingLong анонсировал портативный компьютер в необычном форм-факторе. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen 7 8840U и помещается внутри небольшой складной клавиатуры шириной 15 см, что позволяет носить его даже в кармане.
Производитель называет этот компьютер лучшим мобильным устройством будущего. Полные габариты мини-ПК LingLong составляют 15 x 10 см при весе 800 грамм. Внутри можно установить 16 или 32 ГБ оперативной памяти и накопитель NVMe 2230 до 1 ТБ. Устройство имеет три порта USB: USB 3.0 Type-A, USB 4 Type-C и USB 3.2 Type-C. Оно поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth.
Аккумулятор ёмкостью 16000 мА∙ч обеспечивает до 10 часов автономной работы при офисной нагрузке, до 6 часов при просмотре видео и 4 часа при высокой нагрузке и играх. Клавиатура оснащена встроенным трекболом, поэтому пользоваться мышкой необязательно. Устройство не имеет собственного экрана, но может подключаться к внешнему монитору или телевизору.
Вместо громоздких дисплеев LingLong предлагает использовать мини-ПК вместе с очками AR или VR. Стоимость устройства составляет 2999 юаней (412 долларов США) за базовую версию и 3599 юаней (495 долларов) за топовую версию.
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