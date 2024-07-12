Клавіатура міні-комп’ютер LingLong працює на базі AMD Ryzen 7 8840U12.07.24
Китайський виробник LingLong анонсував портативний комп’ютер у незвичайному форм-факторі. Пристрій оснащений процесором AMD Ryzen 7 8840U і міститься всередині невеликої складної клавіатури шириною 15 см, що дозволяє носити його навіть у кишені.
Виробник називає цей комп’ютер найкращим мобільним пристроєм майбутнього. Повні габарити міні-ПК LingLong становлять 15 x 10 см за вагою 800 грам. Всередині можна встановити 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач NVMe 2230 до 1 ТБ. Пристрій має три порти USB: USB 3.0 Type-A, USB 4 Type-C та USB 3.2 Type-C. Воно підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth.
Акумулятор ємністю 16000 мА∙год забезпечує до 10 годин автономної роботи при офісному навантаженні, до 6 годин при перегляді відео та 4 години при високому навантаженні та іграх. Клавіатура має вбудований трекбол, тому користуватися мишкою необов’язково. Пристрій не має власного екрана, але може підключатися до зовнішнього монітора або телевізора.
Замість громіздких дисплеїв LingLong пропонує використовувати міні-ПК разом із окулярами AR або VR. Вартість пристрою становить 2999 юанів (412 доларів США) за базову версію та 3599 юанів (495 доларів) за топову версію.
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Замість дисплеїв LingLong пропонує використовувати міні-ПК разом із окулярами AR або VR. Акумулятор ємністю 16000 мА∙год забезпечує до 10 годин автономної роботи при офісному навантаженні
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