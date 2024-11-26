Клавиатура Corsair K65 Plus и мышь M75 для Mac подключаются по Bluetooth и Corsair Slipstream

Компания Corsair представила две новые модели периферийных устройств для геймеров, которые впервые предлагают полную совместимость с компьютерами Mac. Новая клавиатура K65 Plus имеет компактный формат 75%, что делает её удобной для пользователей с ограниченным пространством на рабочем месте. Важной особенностью являются командные и опциональные клавиши с уникальными иконками, характерными для Mac. Помимо этого, клавиши могут быть переназначены для выполнения любых действий, а встроенная RGB-подсветка обеспечивает комфортное использование даже в условиях низкой освещённости.

Corsair утверждает, что клавиатура K65 Plus способна работать до 266 часов от одного заряда при отключённой подсветке. Устройство подключается к ПК и другим устройствам через 2,4-ГГц USB-донгл, а для пользователей Apple в комплекте предусмотрен адаптер Anker USB-C на USB-A.

Игровая мышь Corsair M75 имеет симметричный дизайн, подходящий как для правшей, так и для левшей. Она оснащена высокоточным оптическим сенсором Corsair Marksman с разрешением до 26 000 DPI, что делает её идеальной для динамичных игр и работы. Мышь поддерживает подключение через Bluetooth и фирменную технологию Corsair Slipstream, которая обеспечивает минимальную задержку сигнала. Пользователи могут настроить подсветку, чувствительность DPI и назначение кнопок с помощью программного обеспечения Corsair iCue.

Обе новинки уже доступны для покупки. Клавиатура K65 Plus предлагается по цене $179.95, а мышь Corsair M75 — за $129.95. Эти устройства ориентированы на тех, кто ищет универсальные, высококачественные решения для игр и работы, в том числе на устройствах Apple.