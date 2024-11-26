Клавіатура Corsair K65 Plus та миша M75 для Mac підключаються через Bluetooth та Corsair Slipstream

Corsair представила дві нові моделі периферійних пристроїв для геймерів, які вперше пропонують повну сумісність з комп’ютерами Mac. Нова клавіатура K65 Plus має компактний формат 75%, що робить її зручною для користувачів з обмеженим простором на робочому місці. Важливою особливістю є командні та опціональні клавіші з унікальними іконками, характерними для Mac. Крім цього, клавіші можуть бути перепризначені для виконання будь-яких дій, а вбудована RGB-підсвічування забезпечує комфортне використання навіть за умов низької освітленості.

Corsair стверджує, що клавіатура K65 Plus здатна працювати до 266 годин від одного заряду при відключеному підсвічуванні. Пристрій підключається до ПК та інших пристроїв через 2,4 ГГц USB-донгл, а для користувачів Apple в комплекті передбачений адаптер Anker USB-C на USB-A.

Ігрова миша Corsair M75 має симетричний дизайн, що підходить як для правшів, так і для шульг. Вона оснащена високоточним оптичним сенсором Corsair Marksman з роздільною здатністю до 26 000 DPI, що робить її ідеальною для динамічних ігор та роботи. Миша підтримує підключення через Bluetooth та фірмову технологію Corsair Slipstream, яка забезпечує мінімальну затримку сигналу. Користувачі можуть налаштувати підсвічування, чутливість DPI та призначення кнопок за допомогою Corsair iCue.

Обидві новинки вже доступні для покупки. Клавіатура K65 Plus пропонується за ціною $179,95, а миша Corsair M75 – за $129,95. Ці пристрої орієнтовані на тих, хто шукає універсальні, високоякісні рішення для ігор та роботи, у тому числі на пристроях Apple.