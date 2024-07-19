Клавиатура ASUS ROG Azoth Extreme с фирменными переключателями ROG NX Snow стоит $500

ASUS Republic of Gamers анонсировала выпуск флагманской игровой клавиатуры Azoth Extreme в формате 75%. Эта премиальная клавиатура изготовлена из алюминия и оснащена опорной пластиной из углепластика, которая поглощает вибрации. Опорная пластина закреплена через регулируемые демпферы, что позволяет изменять глубину нажатия всех клавиш одним движением. В правом верхнем углу клавиатуры расположен цветной сенсорный OLED экран и трехпозиционный регулятор, который позволяет мгновенно управлять громкостью звука, мультимедиа, освещением и другими параметрами.

Azoth Extreme может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме через приемник 2,4 ГГц или Bluetooth 5.1. С использованием адаптера ROG Polling Rate Booster частота опроса может достигать 8000 Гц. Батарея клавиатуры обеспечивает до 1600 часов автономной работы. Клавиатура построена на смазанных переключателях ROG NX Snow, которые легко снимаются. Колпачки клавиш изготовлены из PBT пластика двойного литья и имеют цветную подсветку. Длинные клавиши оснащены специальными стабилизаторами.

Внутри клавиатуры находятся три демпферных слоя шумоизоляции: два из порона и один из силикона, которые поглощают вибрации, устраняют лишние звуки и обеспечивают отличную акустику. В комплекте имеется удлиненная силиконовая подставка под запястье и две пары магнитных ножек разной высоты, обеспечивающие три угла наклона. Рекомендованная стоимость ROG Azoth Extreme составляет около 500 долларов США.