Клавіатура ASUS ROG Azoth Extreme із фірмовими перемикачами ROG NX Snow коштує $500

ASUS Republic of Gamers анонсувала випуск флагманської ігрової клавіатури Azoth Extreme у форматі 75%. Ця преміальна клавіатура виготовлена ​​з алюмінію та оснащена опорною пластиною з вуглепластику, яка поглинає вібрації. Опорна пластина закріплена через регульовані демпфери, що дозволяє змінювати глибину натискання клавіш одним рухом. У верхньому правому куті клавіатури розташований кольоровий сенсорний OLED екран і трипозиційний регулятор, який дозволяє миттєво керувати гучністю звуку, мультимедіа, освітленням та іншими параметрами.

Azoth Extreme може працювати як у дротовому, так і бездротовому режимі через приймач 2,4 ГГц або Bluetooth 5.1. За допомогою адаптера ROG Polling Rate Booster частота опитування може досягати 8000 Гц. Батарея клавіатури забезпечує до 1600 годин автономної роботи. Клавіатура побудована на змащених перемикачах ROG NX Snow, які легко знімаються. Ковпачки клавіш виготовлені з PBT пластику подвійного лиття та мають кольорове підсвічування. Довгі кнопки оснащені особливими стабілізаторами.

Усередині клавіатури знаходяться три демпферні шари шумоізоляції: два з порону та один із силікону, які поглинають вібрації, усувають зайві звуки та забезпечують відмінну акустику. У комплекті є подовжена силіконова підставка під зап’ястя та дві пари магнітних ніжок різної висоти, що забезпечують три кути нахилу. Рекомендована вартість ROG Azoth Extreme складає близько 500 доларів США.