Китайцы разработали быструю зарядку для электрокаров — с 10 до 80% за 9 минут13.03.25
Farasis Energy представила технологию ультрабыстрой зарядки 6C, позволяющую электромобилям восполнять заряд с 10 до 80% менее чем за 9 минут. Разработка направлена на решение одной из ключевых проблем владельцев электрокаров – длительное время подзарядки, особенно во время дальних поездок.
Технология 6C означает, что аккумулятор можно зарядить за время, равное 1/6 его номинальной ёмкости. В рамках нового подхода оптимизирована конструкция как литий-железо-фосфатных (LFP), так и литий-тернарных батарей. Улучшенный теплоотвод с применением суперупаковочной технологии (SPS) предотвращает перегрев, поддерживая температуру ниже 50°C при интенсивной зарядке.
Farasis Energy входит в число крупнейших производителей аккумуляторов в Китае, занимая 0,48% внутреннего рынка. Компания рассчитывает укрепить свои позиции за счёт внедрения новой технологии.
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Китайцы разработали быструю зарядку для электрокаров — с 10 до 80% за 9 минут зарядка разработка электротранспорт
Farasis Energy представила технологию ультрабыстрой зарядки 6C, позволяющую электромобилям восполнять заряд с 10 до 80% менее чем за 9 минут.
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