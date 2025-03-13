Китайцы разработали быструю зарядку для электрокаров — с 10 до 80% за 9 минут

Farasis Energy представила технологию ультрабыстрой зарядки 6C, позволяющую электромобилям восполнять заряд с 10 до 80% менее чем за 9 минут. Разработка направлена на решение одной из ключевых проблем владельцев электрокаров – длительное время подзарядки, особенно во время дальних поездок.

Технология 6C означает, что аккумулятор можно зарядить за время, равное 1/6 его номинальной ёмкости. В рамках нового подхода оптимизирована конструкция как литий-железо-фосфатных (LFP), так и литий-тернарных батарей. Улучшенный теплоотвод с применением суперупаковочной технологии (SPS) предотвращает перегрев, поддерживая температуру ниже 50°C при интенсивной зарядке.

Farasis Energy входит в число крупнейших производителей аккумуляторов в Китае, занимая 0,48% внутреннего рынка. Компания рассчитывает укрепить свои позиции за счёт внедрения новой технологии.