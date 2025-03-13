Китайці розробили швидку зарядку для електрокарів – з 10 до 80% за 9 хвилин

Farasis Energy представила технологію ультрашвидкої зарядки 6C, що дозволяє електромобілям заповнювати заряд із 10 до 80% менш ніж за 9 хвилин. Розробка спрямована на вирішення однієї з ключових проблем власників електрокарів – тривалий час заряджання, особливо під час далеких поїздок.

Технологія 6C означає, що акумулятор можна зарядити за час, що дорівнює 1/6 його номінальної ємності. В рамках нового підходу оптимізовано конструкцію як літій-залізо-фосфатних (LFP), так і літій-тернарних батарей. Покращене тепловідведення із застосуванням суперпакувальної технології (SPS) запобігає перегріву, підтримуючи температуру нижче 50°C при інтенсивній зарядці.

Farasis Energy входить до числа найбільших виробників акумуляторів у Китаї, займаючи 0,48% внутрішнього ринку. Компанія розраховує зміцнити свої позиції рахунок впровадження нової технології.