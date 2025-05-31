Китай перестал продавать Украине дроны DJI Mavic, а россии нарастил экспорт

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая сообщил, что китайские беспилотники, в частности модели Mavic, стали недоступны для украинской стороны и ряда европейских стран, тогда как россия продолжает получать такие устройства без ограничений.

По словам главы государства, на раисси действуют производственные линии с участием китайских представителей, что позволяет регулярно увеличивать количество дронов в распоряжении российской армии.

Информацию о снижении поставок подтвердил и европейский чиновник, которого цитирует агентство Bloomberg. По его оценке, Китай действительно сократил экспорт отдельных компонентов беспилотников в западные страны, одновременно нарастив их поставки в Россию.

«Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай россии, как нам оценивать эти шаги?» — скептически отметил В. Зеленский.

Официального комментария со стороны китайских властей на заявление украинского президента пока не поступало. Однако накануне представитель МИД КНР Мао Нин вновь подчеркнула, что Китай не передает летальное оружие ни одной из сторон конфликта и соблюдает строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения.

« Позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной. Мы выступаем за прекращение огня и содействие мирным переговорам. Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной стороне и строго контролирует товары двойного назначения », — заявила Мао Нин, добавив, что Пекин выступает против «необоснованных обвинений и политических манипуляций».

Несмотря на заявления о нейтралитете, действия Китая вызывают дискуссии относительно его фактической позиции в контексте российско-украинской войны.

Британская The Guardian сообщила о крупной кибератаке, за которой стоит российское ГРУ, а именно подразделение 26165 — более известное как APT28 или Fancy Bear. Согласно данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и союзников, хакеры получили однократный доступ к изображениям с 10 000 камер видеонаблюдения, установленных на пограничных переходах, железнодорожных узлах и военных объектах в Украине, а также Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.

Что произошло

Хакеры использовали камеры для разовой фиксации обстановки — получали «снимки момента», а не постоянную трансляцию. Тем не менее, этого оказалось достаточно для анализа маршрутов поставок вооружения и гуманитарной помощи в Украину.

Вот как распределялись точки доступа:

80% камер — в Украине (~8000 устройств)

10% — в Румынии (~1000)

4% — в Польше (~400)

2,8% — в Венгрии (~280)

1,7% — в Словакии (~170)

~150 камер — география не установлена

APT28 уже фигурировала в расследованиях о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году, а также в утечке данных Всемирного антидопингового агентства. Но нынешняя операция — одна из самых широкомасштабных и технически сложных, направленных на тылы поддержки Украины.

Методы атаки

Камеры — лишь часть схемы. В операции также использовались:

фишинговые письма с сомнительным контентом (в том числе для взрослых)

поддельные профили госслужащих

голосовые звонки с имитацией официальных лиц

попытки похитить логистические документы: манифесты, графики движения поездов и маршруты поставок

США, Великобритания, Германия и Франция выпустили совместное заявление, осуждающее действия России и призывающее усилить киберзащиту критической инфраструктуры. Представитель NCSC Пол Чичестер заявил, что действия APT28 «представляют серьёзную угрозу» для организаций, оказывающих помощь Украине.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют следующие меры:

включение многофакторной аутентификации

сегментация сетей видеонаблюдения

обновление прошивок IP-камер

блокировка VPN-доступа с неизвестных адресов

мониторинг запросов через RTSP (протокол потоковой передачи видео)

Особое внимание стоит уделить защите протокола RTSP, который часто используется в IP-камерах и позволяет удалённо управлять потоками — именно через него могла осуществляться фиксация снимков.

Атака подтверждает, что кибервойна остаётся важнейшим инструментом давления со стороны РФ. На этот раз её целью стали не боевые подразделения, а логистика — жизненно важный канал, от которого зависит устойчивость обороны Украины.