Киевстар запустит спутниковый интернет на базе Starlink до конца 2025 года14.07.25
Украина может стать первой европейской страной, где заработает мобильная спутниковая связь Starlink. По словам генерального директора «Киевстар» Александра Комарова, обмен сообщениями через спутник планируется запустить до конца 2025 года, а полноценный мобильный доступ к голосовой связи и интернету — во втором квартале 2026 года.
Тестирование технологии началось ещё в конце 2024 года. 30 декабря «Киевстар» и Starlink подписали соглашение о внедрении системы спутниковой связи Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться напрямую к спутникам, которые функционируют как базовые станции сотовой связи.
На первом этапе пользователи смогут обмениваться сообщениями через интернет-сервисы вроде WhatsApp и Signal. В дальнейшем появится возможность совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом через спутник.
Direct to Cell использует модемы eNodeB, которые действуют как вышки в космосе. Технология работает с обычными LTE-смартфонами без необходимости в аппаратных или программных обновлениях. Ожидается, что это обеспечит устойчивую связь даже в удалённых или плохо покрытых регионах.
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Киевстар запустит спутниковый интернет на базе Starlink до конца 2025 года Киевстар события в Украине телеком
Украина может стать первой европейской страной, где заработает мобильная спутниковая связь Starlink.
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