Київстар запустить супутниковий інтернет на базі Starlink до кінця 2025 року

Україна може стати першою європейською країною, де запрацює мобільний супутниковий зв’язок Starlink. За словами генерального директора “Київстар” Олександра Комарова, обмін повідомленнями через супутник планується запустити до кінця 2025 року, а повноцінний мобільний доступ до голосового зв’язку та інтернету – у другому кварталі 2026 року.

Тестування технології розпочалося ще наприкінці 2024 року. 30 грудня “Київстар” та Starlink підписали угоду про впровадження системи супутникового зв’язку Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися безпосередньо до супутників, які функціонують як базові станції мобільного зв’язку.

На першому етапі користувачі можуть обмінюватися повідомленнями через інтернет-сервіси на кшталт WhatsApp і Signal. Надалі з’явиться можливість здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом через супутник.

Direct to Cell використовує модеми eNodeB, які діють як вежі в космосі. Технологія працює зі звичайними LTE-смартфонами без необхідності апаратних або програмних оновлень. Очікується, що це забезпечить стійкий зв’язок навіть у віддалених чи погано покритих регіонах.