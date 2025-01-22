Киевстар установила за год 197 тысяч аккумуляторов и 2700 генераторов для базовых станций

Киевстар продолжает активно развивать инфраструктуру для стабильной работы своей телекоммуникационной сети, несмотря на энергетические кризисы. С начала полномасштабной войны оператор установил более 197 тысяч аккумуляторов и 2700 генераторов, обеспечивая возможность связи даже при отсутствии питания на базовых станциях.

На поддержание энергонезависимости компания выделила более 2,3 миллиарда гривен. Эти инвестиции направлены на резервное питание более 65 тысяч базовых станций, которые за это время отработали почти 4 миллиона часов на резервной энергии, потребив свыше 3 миллионов литров топлива.

Для домашнего интернета Киевстар уже оснастил 50 тысяч многоквартирных домов источниками бесперебойного питания, что позволяет пользователям оставаться на связи даже в условиях длительных отключений электроэнергии. В дополнение к этому компания начала внедрение новых железо-фосфатных аккумуляторов, которые обеспечивают до 10 часов автономной работы. До конца 2025 года планируется заменить еще 85 тысяч таких устройств.

Одновременно с этим Киевстар инвестирует 1 миллиард гривен в развертывание оптоволоконной технологии GPON. Этот шаг позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг, подтверждая стремление компании обеспечивать стабильную связь миллионам украинцев даже в самых сложных условиях.