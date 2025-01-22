Київстар встановила за рік 197 тисяч акумуляторів та 2700 генераторів для базових станцій22.01.25
Київстар продовжує активно розвивати інфраструктуру для стабільної роботи своєї телекомунікаційної мережі, незважаючи на енергетичні кризи. З початку повномасштабної війни оператор встановив понад 197 тисяч акумуляторів та 2700 генераторів, забезпечуючи можливість зв’язку навіть за відсутності живлення на базових станціях.
На підтримку енергонезалежності компанія виділила понад 2,3 мільярди гривень. Ці інвестиції спрямовані на резервне харчування понад 65 тисяч базових станцій, які за цей час відпрацювали майже 4 мільйони годин на резервній енергії, зажадавши понад 3 мільйони літрів палива.
Для домашнього інтернету Київстар вже оснастив 50 тисяч багатоквартирних будинків джерелами безперебійного живлення, що дозволяє користувачам залишатися на зв’язку навіть за умов тривалих відключень електроенергії. На додаток до цього компанія розпочала впровадження нових залізо-фосфатних акумуляторів, які забезпечують до 10 години автономної роботи. До кінця 2025 року планується замінити ще 85 тисяч таких пристроїв.
Водночас Київстар інвестує 1 мільярд гривень у розгортання оптоволоконної технології GPON. Цей крок дозволить значно покращити якість наданих послуг, підтверджуючи прагнення компанії забезпечувати стабільний зв’язок мільйонам українців навіть у найскладніших умовах.
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Київстар встановила за рік 197 тисяч акумуляторів та 2700 генераторів для базових станцій Київстар події в Україні телеком
Київстар продовжує активно розвивати інфраструктуру для стабільної роботи своєї телекомунікаційної мережі, незважаючи на енергетичні кризи
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