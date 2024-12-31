Киевстар отключит 3G-связь в нескольких городах Украины

Киевстар объявил о постепенном отключении сети 3G в ряде городов Украины для улучшения работы 4G. Компания провела тестирование радиочастотного спектра 2100 МГц в 29 городах, которое показало рост скорости и качества мобильного интернета 4G в среднем на 40%.

Отключение 3G начнется 28 января 2025 года в городе Смела, а 25 февраля 2025 года затронет Львов и Львовскую область. Этот шаг является частью подготовки к внедрению 5G и освобождению частот от устаревших технологий.

По данным Киевстар, 56% европейских операторов уже отказались от 3G, а еще 42% сделают это до конца 2025 года. В компании отмечают, что только 5% их абонентов по-прежнему пользуются 3G.

Абоненты смогут и дальше совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими сервисами. Если устройство или SIM-карта не поддерживают 4G, оператор предлагает бесплатную замену на USIM с сохранением номера в своих магазинах или доставкой через «Укрпочту».

Переход на 4G позволит улучшить качество связи и подготовить инфраструктуру к будущему внедрению 5G.