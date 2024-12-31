Київстар відключить 3G-зв’язок у кількох містах України

Київстар оголосив про поступове відключення мережі 3G у низці міст України для покращення роботи 4G. Компанія провела тестування радіочастотного спектру 2100 МГц у 29 містах, що показало зростання швидкості та якості мобільного інтернету 4G у середньому на 40%.

Відключення 3G розпочнеться 28 січня 2025 року у місті Сміла, а 25 лютого 2025 року торкнеться Львів та Львівську область. Цей крок є частиною підготовки до впровадження 5G та звільнення частот від застарілих технологій.

За даними Київстару, 56% європейських операторів вже відмовилися від 3G, а ще 42% зроблять це до кінця 2025 року. У компанії зазначають, що лише 5% їх абонентів, як і раніше, користуються 3G.

Абоненти зможуть і надалі здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими сервісами. Якщо пристрій або SIM-картка не підтримують 4G, оператор пропонує безкоштовну заміну на USIM із збереженням номера у своїх магазинах або доставкою через Укрпошту.

Перехід на 4G дозволить покращити якість зв’язку та підготувати інфраструктуру до майбутнього впровадження 5G.