Киевстар будет предоставлять спутниковую связь в сотрудничестве со Starlink

Мобильный оператор Киевстар и его материнская компания VEON объявили о сотрудничестве со Starlink для внедрения спутниковой связи Direct to Cell в Украине.

Украина станет одной из первых стран, где запустят данную услугу. Внедрение функции обмена SMS и OTT-сообщениями запланировано на четвертый квартал 2025 года, а затем добавят голосовую связь и передачу данных.

Соглашение будет способствовать расширению покрытия на удаленных территориях и повышению стабильности связи при отключении электроэнергии.

Технология Direct to Cell использует спутники Starlink с модемами eNodeB, работающими как сотовые башни в космосе. Это обеспечивает связь даже в местах, где наземная инфраструктура недоступна.

Абоненты «Киевстар» смогут воспользоваться услугой из своих LTE-смартфонов без необходимости изменений в устройствах или установки дополнительных программ.