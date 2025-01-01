Киевстар будет предоставлять спутниковую связь в сотрудничестве со Starlink01.01.25
Мобильный оператор Киевстар и его материнская компания VEON объявили о сотрудничестве со Starlink для внедрения спутниковой связи Direct to Cell в Украине.
Украина станет одной из первых стран, где запустят данную услугу. Внедрение функции обмена SMS и OTT-сообщениями запланировано на четвертый квартал 2025 года, а затем добавят голосовую связь и передачу данных.
Соглашение будет способствовать расширению покрытия на удаленных территориях и повышению стабильности связи при отключении электроэнергии.
Технология Direct to Cell использует спутники Starlink с модемами eNodeB, работающими как сотовые башни в космосе. Это обеспечивает связь даже в местах, где наземная инфраструктура недоступна.
Абоненты «Киевстар» смогут воспользоваться услугой из своих LTE-смартфонов без необходимости изменений в устройствах или установки дополнительных программ.
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