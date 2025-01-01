Київстар надаватиме супутниковий зв’язок у співпраці зі Starlink

Мобільний оператор Київстар та його материнська компанія VEON оголосили про співпрацю зі Starlink для впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Україна стане однією з перших країн, де запустять цю послугу. Впровадження функції обміну SMS та OTT-повідомленнями заплановано на четвертий квартал 2025 року, а потім додадуть голосовий зв’язок та передачу даних.

Угода сприятиме розширенню покриття на віддалених територіях та підвищенню стабільності зв’язку при відключенні електроенергії.

Технологія Direct to Cell використовує супутники Starlink із модемами eNodeB, що працюють як стільникові вежі в космосі. Це забезпечує зв’язок навіть у місцях, де наземна інфраструктура недоступна.

Абоненти “Київстар” зможуть скористатися послугою зі своїх LTE-смартфонів без необхідності змін у пристроях чи встановлення додаткових програм.