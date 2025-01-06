Капитализация компании NVIDIA выросла на $2 млрд за 2024 год и это рекорд06.01.25
NVIDIA стала лидером по приросту рыночной стоимости в 2024 году, добавив $2 триллиона к своей капитализации, достигшей $3,28 триллиона. Фокус компании на чипах для искусственного интеллекта обеспечил этот стремительный рост, сообщает Reuters.
Apple остается лидером по капитализации, приблизившись к отметке в $4 триллиона. Она была первой компанией, преодолевшей $3 триллиона, к которым впоследствии присоединились NVIDIA и Microsoft.
Microsoft завершила год с рыночной стоимостью $3,1 триллиона, заняв третье место. Alphabet Inc. (Google) и Amazon идут дальше с показателем в $2,3 триллиона каждая.
Аналитики прогнозируют дальнейший рост капитализации технологических гигантов в 2025 году, в частности, благодаря развитию искусственного интеллекта, несмотря на вызовы, такие как напряжение между США и Китаем.
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Капитализация компании NVIDIA выросла на $2 млрд за 2024 год и это рекорд Nvidia статистика финансы
NVIDIA стала лидером по приросту рыночной стоимости в 2024 году, добавив $2 триллиона к своей капитализации, достигшей $3,28 триллиона
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