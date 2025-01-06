Капіталізація компанії NVIDIA зросла на $2 млрд за 2024 рік, і це рекорд06.01.25
NVIDIA стала лідером із приросту ринкової вартості в 2024 році, додавши $2 трильйона до своєї капіталізації, що досягла $3,28 трильйона. Фокус компанії на чіпах для штучного інтелекту забезпечив це стрімке зростання, повідомляє Reuters.
Apple залишається лідером з капіталізації, наблизившись до позначки $4 трильйона. Вона була першою компанією, яка подолала $3 трильйони, до яких згодом приєдналися NVIDIA та Microsoft.
Microsoft завершила рік із ринковою вартістю $3,1 трильйона, посівши третє місце. Alphabet Inc. (Google) і Amazon йдуть далі з показником $2,3 трильйона кожна.
Аналітики прогнозують подальше зростання капіталізації технологічних гігантів у 2025 році, зокрема завдяки розвитку штучного інтелекту, незважаючи на виклики, такі як напруга між США і Китаєм.
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Капіталізація компанії NVIDIA зросла на $2 млрд за 2024 рік, і це рекорд Nvidia статистика фінанси
NVIDIA стала лідером із приросту ринкової вартості в 2024 році, додавши $2 трильйона до своєї капіталізації, що досягла $3,28 трильйона.
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