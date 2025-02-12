Камеры Sony смогут передавать фото сразу в Google Drive и Adobe Lightroom

Sony упростила передачу снимков с камер, добавив поддержку Google Drive и Adobe Lightroom в обновленное приложение Sony Creators. Теперь фотографы могут загружать изображения в облако напрямую, без необходимости использовать компьютер.

Раньше для передачи файлов приходилось подключать камеру через USB или извлекать карту памяти. Хотя современные камеры поддерживают беспроводной обмен, процесс все равно требовал промежуточного устройства – смартфона или ПК.

С новой интеграцией владельцы совместимых моделей Sony могут:

Отправлять фото прямо в Google Drive для резервного копирования.

Импортировать снимки в Lightroom для моментального редактирования.

Возможность отправки фотографий в Google Drive и Adobe Lightroom доступна для следующих моделей камер Sony:

Sony FX3

Sony FX30

Sony α1 II

Sony α1

Sony α9 III

Sony α7R V

Sony α7S III

Sony α7 IV

Sony α7CR

Sony α7C II

Sony α6700

Sony ZV-E1

Sony ZV-E10 II

Sony ZV-1 II

Sony ZV-1F

Sony ILX-LR1

Это особенно полезно для фотографов, работающих в полевых условиях – например, на свадьбах или спортивных мероприятиях. Функция снижает риск потери данных и экономит время, исключая необходимость переносить файлы вручную.

Обновленное приложение Sony Creators уже доступно в Google Play и App Store. Владельцам старых моделей камер по-прежнему придется использовать Sony Edge.