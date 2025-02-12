Камери Sony зможуть передавати фото відразу в Google Drive та Adobe Lightroom

Sony спростила передачу знімків з камер, додавши підтримку Google Drive та Adobe Lightroom до оновленої програми Sony Creators. Тепер фотографи можуть завантажувати зображення безпосередньо в хмару, без необхідності використовувати комп’ютер.

Раніше для передачі файлів доводилося підключати камеру через USB або виймати картку пам’яті. Хоча сучасні камери підтримують бездротовий обмін, процес все одно вимагав проміжного пристрою – смартфона чи ПК.

З новою інтеграцією власники сумісних моделей Sony можуть:

Відправляти фотографії безпосередньо до Google Drive для резервного копіювання.

Імпортувати знімки в Lightroom для моментального редагування.

Можливість надсилання фотографій у Google Drive та Adobe Lightroom доступна для моделей Sony.

Sony FX3

Sony FX30

Sony α1 II

Sony α1

Sony α9 III

Sony α7R V

Sony α7S III

Sony α7 IV

Sony α7CR

Sony α7C II

Sony α6700

Sony ZV-E1

Sony ZV-E10 II

Sony ZV-1 II

Sony ZV-1F

Sony ILX-LR1

Це особливо корисно для фотографів, які працюють у польових умовах – наприклад, на весіллях чи спортивних заходах. Функція знижує ризик втрати даних і заощаджує час, за винятком необхідності переносити файли вручну.

Оновлена ​​програма Sony Creators вже доступна в Google Play та App Store. Власникам старих моделей камер, як і раніше, доведеться використовувати Sony Edge.