Камери Sony зможуть передавати фото відразу в Google Drive та Adobe Lightroom12.02.25
Sony спростила передачу знімків з камер, додавши підтримку Google Drive та Adobe Lightroom до оновленої програми Sony Creators. Тепер фотографи можуть завантажувати зображення безпосередньо в хмару, без необхідності використовувати комп’ютер.
Раніше для передачі файлів доводилося підключати камеру через USB або виймати картку пам’яті. Хоча сучасні камери підтримують бездротовий обмін, процес все одно вимагав проміжного пристрою – смартфона чи ПК.
З новою інтеграцією власники сумісних моделей Sony можуть:
- Відправляти фотографії безпосередньо до Google Drive для резервного копіювання.
- Імпортувати знімки в Lightroom для моментального редагування.
Можливість надсилання фотографій у Google Drive та Adobe Lightroom доступна для моделей Sony.
- Sony FX3
- Sony FX30
- Sony α1 II
- Sony α1
- Sony α9 III
- Sony α7R V
- Sony α7S III
- Sony α7 IV
- Sony α7CR
- Sony α7C II
- Sony α6700
- Sony ZV-E1
- Sony ZV-E10 II
- Sony ZV-1 II
- Sony ZV-1F
- Sony ILX-LR1
Це особливо корисно для фотографів, які працюють у польових умовах – наприклад, на весіллях чи спортивних заходах. Функція знижує ризик втрати даних і заощаджує час, за винятком необхідності переносити файли вручну.
Оновлена програма Sony Creators вже доступна в Google Play та App Store. Власникам старих моделей камер, як і раніше, доведеться використовувати Sony Edge.
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