Калифорнийская дорожная полиция использует специальную версию электромобиля Lucid Pursuit

Калифорнийская дорожная полиция провела тесты обновленной версии электрического седана Lucid Air под названием Lucid Pursuit, оборудованного для полицейских нужд. Автомобиль оснащен специальными элементами, такими как мигалки, усиленный металлический передний бампер и стальные диски.

Lucid поделилась фотографиями этого электромобиля в X (бывший Twitter), демонстрируя его классическую двухцветную окраску, эмблему с изображением медведя (символ Калифорнии) и молнии, указывающие на электрическую природу машины. Подробности модификаций пока не раскрыты, но производитель отметил, что сочетание большого запаса хода и высокой мощности делает Lucid Air привлекательным для работы в полиции.

Базовая версия Lucid Air Pure за $69 900 развивает мощность 430 л.с. и может преодолеть 420 миль (676 км) на одном заряде. Модель Air Touring за $78 900 ускоряется до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,4 секунды, обладает мощностью 620 л.с., но запас хода составляет 406 миль (653 км).

Более продвинутые версии включают Air Grand Touring с мощностью 819 л.с. и запасом хода 512 миль (824 км) по цене от $110 900, а также люксовую Sapphire за $249 000, которая развивает 1234 л.с. и разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 1,89 секунды. Однако такая роскошь может быть воспринята неоднозначно налогоплательщиками.