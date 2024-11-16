Каліфорнійська дорожня поліція використовує спеціальну версію електромобіля Lucid Pursuit

Каліфорнійська дорожня поліція провела тести оновленої версії електричного седана Lucid Air під назвою Lucid Pursuit, обладнаного поліцейськими потребами. Автомобіль оснащений спеціальними елементами, такими як мигалки, посилений металевий передній бампер та сталеві диски.

Lucid поділилася фотографіями цього електромобіля в X (колишній Twitter), демонструючи його класичне двокольорове забарвлення, емблему із зображенням ведмедя (символ Каліфорнії) та блискавки, що вказують на електричну природу машини. Подробиці модифікацій поки не розкрито, але виробник зазначив, що поєднання великого запасу ходу та високої потужності робить Lucid Air привабливим для роботи в поліції.

Базова версія Lucid Air Pure за $69 900 розвиває потужність 430 л. і може подолати 420 миль (676 км.) на одному заряді. Модель Air Touring за $78 900 прискорюється до 60 миль на годину (96 км/год) за 3,4 секунди, має потужність 620 к.с., але запас ходу становить 406 миль (653 км).

Більш просунуті версії включають Air Grand Touring з потужністю 819 л. та запасом ходу 512 миль (824 км) за ціною від $110 900, а також люксову Sapphire за $249 000, яка розвиває 1234 л.с. та розганяється до 60 миль/год (96 км/год) за 1,89 секунди. Однак така розкіш може бути сприйнята неоднозначно платниками податків.