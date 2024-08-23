Как правильно покупать холодильник: пошагово23.08.24
В быту для человека важны три вещи – чайник, компьютер и холодильник. Без всего остального, учитывая развитую инфраструктуру доставки и обслуживания, можно вполне обойтись. При этом абсолютно неважно, чем человек заполняет свое холодильное пространство. Оно просто должно быть: с хорошей эргономикой, энергоэффективное и тихое.
Правда, при нынешнем изобилии ассортимента покупка холодильника часто становится сложнейшей задачей. Как выбрать агрегат, чтобы он прослужил долгие годы и оправдал каждую потраченную на него гривню, мы спросили у консультантов интернет-магазина F.UA, где можно непосредственно купить холодильники в Киеве или оформить доставку в любой регион Украины.
Шаг #1. Куда поставить
Сколько места вы готовы выделить под холодильник? Спросите себя об этом до того, как откроете каталог бытовой техники. От ответа зависит тип и размер агрегата.
Современные “ледники” бывают:
- однокамерные – за одной дверью холодильник и морозилка. Идеальны для холостяков, живущих в небольших квартирах;
- двухкамерные – самые популярные. Один отсек для холодильника, второй для морозилки;
- Side-by-Side – сдвоенный агрегат. Одна часть холодильник, другая морозилка. Разработаны для больших семей, частных домов и огромных квартир;
- French Door – две верхние двери для холодильника и выдвижной нижний ящик для морозилки. Отлично вписываются в пентхаусы и лофты.
ВАЖНО: выбирая место, обязательно учтите пространство для открывания дверей и вентиляции вокруг прибора!
Шаг #2. Как не платить много за свет
Глупо хранить в холодильнике пару огурцов и капусту, а за электричество ежемесячно платить как за нефтяной насос.
Поэтому следующий аспект, который надо прояснить: насколько “прожорлив” агрегат, учитывая круглосуточный график работы. Бренды-производители помечают энергопотребление холодильников буквами от A до G и рядом ставят энное количество плюсов.
Расшифровывается классификация просто: символы A+, A++, A+++ означают, что эти приборы потребляют минимум электроэнергии. Отсюда и танцуйте.
Шаг #3. Что в холодильнике самое важное
Сперва перечислим основные характеристики:
- полезный объем – рассчитывается по формуле 120 л на человека + по 60 на каждого последующего;
- система разморозки – капельная/No Frost. С первой размораживаете механически (вручную), вторая автоматически предотвращает образование льда;
- эргономика – регулируемые полки, глубокие ящики;
- уровень шума – 40 дБА предел. Иначе будет ощущение, что живете на взлетной полосе.
Дополнительными плюсами станут:
- зона свежести – специальное отделение, где всегда оптимальный уровень влажности и 0°C;
- антибактериальное покрытие – препятствует развитию микробов и неприятного запаха;
- модуль Wi-Fi – позволяет управлять температурой и другими параметрами через смартфон.
Собственно, это все сведения, которые вы должны учесть, чтобы выбрать по-настоящему хороший холодильник. Ну, а бренд, экстерьер и дополнительные “плюшки” – сугубо на ваше усмотрение. Приятного долгого пользования!
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Как правильно покупать холодильник: пошаговобытовая техника КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
В быту для человека важны три вещи – чайник, компьютер и холодильник. Без всего остального, учитывая развитую инфраструктуру доставки и обслуживания, можно вполне обойтись. При этом абсолютно неважно, чем человек заполняет свое холодильное пространство. Оно просто должно быть: с хорошей эргономикой, энергоэффективное и тихое.