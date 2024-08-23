23.08.24

Лучшие игровые ноутбуки 2024 года. В каких Core i9 и RTX 4090 лучше для учебы?

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Acer Nitro V 16 ANV16-41

Ноутбук для школьника должен иметь дискретную видеокарту да процессор помощнее. Зачем? Для набора рефератов, копирования текстов, открытия сразу трех вкладок браузера, раскладывания пасьянса на парах…