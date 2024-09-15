Исследование: владельцы iPhone не любят ходить на свидания с владельцами смартфонов на Android15.09.24
Согласно исследованию Uswitch, 19% владельцев iPhone категорически не желают заводить отношения с пользователями Android, а среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель достигает 32%. Пользователи Android также проявляют определённую предвзятость: 10% из них сообщили, что избегали бы отношений с владельцем iPhone.
Исследование также выявило, что 16% владельцев смартфонов верят в стереотипы, которые связывают пользователей iPhone с увлечением трендами и одержимостью социальными сетями. Со своей стороны, 56% пользователей Android заявляют, что никогда не перейдут на iPhone, тогда как 52% владельцев iPhone не рассматривают возможность использования Android.
Основные причины отказа от перехода на другую платформу связаны с нежеланием изучать новую операционную систему. Среди пользователей Android 56% считают iPhone слишком дорогим, а 30% владельцев iPhone беспокоятся о несовместимости их наушников или умных часов с Android.
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Исследование: владельцы iPhone не любят ходить на свидания с владельцами смартфонов на AndroidiPhone Андроид исследования смартфон
Согласно исследованию Uswitch, 19% владельцев iPhone категорически не желают заводить отношения с пользователями Android, а среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель достигает 32%
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