Исследование: владельцы iPhone не любят ходить на свидания с владельцами смартфонов на Android

Согласно исследованию Uswitch, 19% владельцев iPhone категорически не желают заводить отношения с пользователями Android, а среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель достигает 32%. Пользователи Android также проявляют определённую предвзятость: 10% из них сообщили, что избегали бы отношений с владельцем iPhone.

Исследование также выявило, что 16% владельцев смартфонов верят в стереотипы, которые связывают пользователей iPhone с увлечением трендами и одержимостью социальными сетями. Со своей стороны, 56% пользователей Android заявляют, что никогда не перейдут на iPhone, тогда как 52% владельцев iPhone не рассматривают возможность использования Android.

Основные причины отказа от перехода на другую платформу связаны с нежеланием изучать новую операционную систему. Среди пользователей Android 56% считают iPhone слишком дорогим, а 30% владельцев iPhone беспокоятся о несовместимости их наушников или умных часов с Android.