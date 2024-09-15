13.09.24

Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее

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Acer Nitro XF2402Y monitor

Игровой монитор Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) имеет необходимый минимум параметров для игр и при этом является бюджетным устройством. Расскажем про его возможности