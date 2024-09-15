Дослідження: власники iPhone не люблять ходити на побачення з власниками смартфонів на Android15.09.24
Згідно з дослідженням Uswitch, 19% власників iPhone категорично не бажають заводити стосунки з користувачами Android, а серед молоді віком від 18 до 34 років цей показник досягає 32%. Користувачі Android також виявляють певну упередженість: 10% з них повідомили, що уникали відносин з власником iPhone.
Дослідження також виявило, що 16% власників смартфонів вірять у стереотипи, які пов’язують користувачів iPhone із захопленням трендами та одержимістю соціальними мережами. Зі свого боку, 56% користувачів Android заявляють, що ніколи не перейдуть на iPhone, тоді як 52% власників iPhone не розглядають можливість використання Android.
Основні причини відмовитися від переходу на іншу платформу пов’язані з небажанням вивчати нову операційну систему. Серед користувачів Android 56% вважають iPhone занадто дорогим, а 30% власників iPhone турбуються про несумісність їх навушників або розумного годинника з Android.
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Дослідження: власники iPhone не люблять ходити на побачення з власниками смартфонів на AndroidiPhone Андроід дослідження смартфон
Згідно з дослідженням Uswitch, 19% власників iPhone категорично не бажають заводити стосунки з користувачами Android, а серед молоді віком від 18 до 34 років цей показник досягає 32%.
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