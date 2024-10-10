Исследование: более половины игроков отдают предпочтение однопользовательским играм

За последние годы игровая индустрия сделала значительный уклон в сторону многопользовательских игр и игр-сервисов. Это связано с тем, что большая часть доходов AAA-компаний сейчас поступает от внутриигровых покупок, таких как микротранзакции, боевые пропуски и косметические предметы. Поэтому каждая крупная игровая компания стремится запустить свою игру-сервис, которая могла бы приносить стабильный доход в течение длительного времени. Однако, несмотря на этот тренд, большинство игроков всё ещё отдают предпочтение традиционным однопользовательским играм.

Согласно исследованию консалтинговой компании MIDiA Research, проведённому среди геймеров в США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции и других странах, 53% респондентов предпочитают одиночные игры. Однако результаты сильно зависят от возрастной категории. Среди игроков старше 55 лет 74% предпочитают одиночные игры, в то время как среди игроков в возрасте 25-34 года этот показатель снижается до 41%, а среди молодых людей до 19 лет — до 30%. Молодая аудитория, особенно в возрасте от 16 до 24 лет, чаще всего выбирает многопользовательские PvP-игры.

Различия в предпочтениях объясняют, почему многие современные многопользовательские игры нацелены на молодую аудиторию, с яркими, насыщенными цветами и динамичными персонажами. Компании, разрабатывающие многопользовательские игры, вынуждены конкурировать за внимание молодёжи, которая предпочитает быстрые, насыщенные действием PvP-проекты. Однако высокие ожидания и большая конкуренция среди игр-сервисов часто приводят к провалам новых проектов.

Тем не менее, одиночные игры продолжают показывать впечатляющие результаты по продажам. Игры такие как The Legend of Zelda, Spider-Man, и Elden Ring достигли тиражей в 25 миллионов копий, а продажи Black Myth: Wukong превысили 20 миллионов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на развитие многопользовательских игр, классические одиночные проекты по-прежнему остаются востребованными и способны приносить рекордные доходы.