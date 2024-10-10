Дослідження: більше половини гравців віддають перевагу однокористувальницьким іграм10.10.24
За останні роки ігрова індустрія зробила значний ухил у бік розрахованих на багато користувачів ігор та ігор-сервісів. Це пов’язано з тим, що більшість доходів AAA-компаній зараз надходить від внутрішньоігрових покупок, таких як мікротранзакції, бойові пропуски та косметичні предмети. Тому кожна велика ігрова компанія прагне запустити свою гру-сервіс, яка могла б приносити стабільний дохід упродовж тривалого часу. Однак, незважаючи на цей тренд, більшість гравців все ще віддають перевагу традиційним однокористувальницьким іграм.
Відповідно до дослідження консалтингової компанії MIDiA Research, проведеного серед геймерів у США, Великобританії, Австралії, Німеччині, Франції та інших країнах, 53% респондентів віддають перевагу поодиноким іграм. Проте, результати сильно залежать від вікової категорії. Серед гравців віком від 55 років 74% віддають перевагу одиночним іграм, тоді як серед гравців віком 25-34 роки цей показник знижується до 41%, а серед молодих людей до 19 років — до 30%. Молода аудиторія, особливо у віці від 16 до 24 років, найчастіше вибирає розраховані на багато користувачів PvP-ігри.
Відмінності в уподобаннях пояснюють, чому багато сучасних розрахованих на багато користувачів ігор націлені на молоду аудиторію, з яскравими, насиченими кольорами і динамічними персонажами. Компанії, які розробляють ігри для користувачів, змушені конкурувати за увагу молоді, яка віддає перевагу швидким, насиченим дією PvP-проектам. Проте високі очікування та велика конкуренція серед ігор-сервісів часто призводять до провалів нових проектів.
Тим не менш, поодинокі ігри продовжують показувати вражаючі результати продажу. Ігри такі як The Legend of Zelda, Spider-Man, та Elden Ring досягли тиражів у 25 мільйонів копій, а продажі Black Myth : Wukong перевищили 20 мільйонів Це свідчить про те, що, незважаючи на розвиток розрахованих на багато користувачів ігор, класичні одиночні проекти, як і раніше, залишаються затребуваними і здатні приносити рекордні доходи.
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