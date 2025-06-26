Исследование: 40% украинцев проводит 4-6 часов в день за смартфоном

Команда Rakuten Viber провела анонимный онлайн-опрос среди украинских пользователей мессенджера, чтобы выяснить, сколько времени они ежедневно проводят в смартфоне, а также что предпочитают — звонки или переписку.

Согласно результатам, 38% опрошенных тратят от 4 до 6 часов в день на общение — включая чаты, звонки и другую активность. Ещё по 31% респондентов проводят в телефоне от 2 до 4 часов и до 2 часов соответственно.

Распределение ответов на вопрос:

«Сколько времени в день вы проводите в телефоне (чаты, звонки и другая активность)?»

4–6 часов. «Вся жизнь — в телефоне» — 38%

2–4 часа — 31%

До 2 часов. «Занят(а) другими делами» — 31%

Также респондентов попросили выбрать между звонками и сообщениями. Большинство отдали предпочтение звонкам в той или иной форме.

Предпочтения в способе общения:

Предпочитаю звонить, но иногда приходится писать — 52%

Люблю чаты, но иногда вынужден(а) звонить — 27%

Я звоню — это мой однозначный выбор — 11%

Всё можно решить в переписке, звонки неудобны — 10%

В опросе приняли участие около 36 000 пользователей Viber. Основная возрастная группа — от 34 до 45 лет, при этом более 50% участников — люди младше 45 лет.