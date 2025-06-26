Дослідження: 40% українців проводить 4-6 годин на день за смартфоном

Команда Rakuten Viber провела анонімне онлайн-опитування серед українських користувачів месенджера, щоб з’ясувати, скільки часу вони щодня проводять у смартфоні, а також що воліють — дзвінки чи листування.

Згідно з результатами, 38% опитаних витрачають від 4 до 6 години на день на спілкування — включаючи чати, дзвінки та іншу активність. Ще по 31% респондентів проводять у телефоні від 2 до 4 годин і до 2 годин відповідно.

Розподіл відповідей на запитання:

Скільки часу на день ви проводите в телефоні (чати, дзвінки та інша активність)?

4–6 годин.

2–4 години — 31%

До 2 годин.

Також респондентів попросили вибрати між дзвінками та повідомленнями. Більшість віддали перевагу дзвінкам у тій чи іншій формі.

Уподобання у способі спілкування:

Вважаю за краще дзвонити, але іноді доводиться писати — 52%

Люблю чати, але іноді змушений(а) дзвонити — 27%

Я дзвоню – це мій однозначний вибір – 11%

Все можна вирішити у листуванні, дзвінки незручні — 10%

В опитуванні взяли участь близько 36 000 користувачів Viber.