Дослідження: 40% українців проводить 4-6 годин на день за смартфоном26.06.25
Команда Rakuten Viber провела анонімне онлайн-опитування серед українських користувачів месенджера, щоб з’ясувати, скільки часу вони щодня проводять у смартфоні, а також що воліють — дзвінки чи листування.
Згідно з результатами, 38% опитаних витрачають від 4 до 6 години на день на спілкування — включаючи чати, дзвінки та іншу активність. Ще по 31% респондентів проводять у телефоні від 2 до 4 годин і до 2 годин відповідно.
Розподіл відповідей на запитання:
Скільки часу на день ви проводите в телефоні (чати, дзвінки та інша активність)?
- 4–6 годин.
- 2–4 години — 31%
- До 2 годин.
Також респондентів попросили вибрати між дзвінками та повідомленнями. Більшість віддали перевагу дзвінкам у тій чи іншій формі.
Уподобання у способі спілкування:
- Вважаю за краще дзвонити, але іноді доводиться писати — 52%
- Люблю чати, але іноді змушений(а) дзвонити — 27%
- Я дзвоню – це мій однозначний вибір – 11%
- Все можна вирішити у листуванні, дзвінки незручні — 10%
В опитуванні взяли участь близько 36 000 користувачів Viber.
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