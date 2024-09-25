iPhone 16 Pro Max занял лишь 4-е место в рейтинге камерофонов на DxOMark25.09.24
Apple официально запустила продажи новой линейки смартфонов iPhone 16, и одновременно был опубликован детальный обзор камеры модели iPhone 16 Pro Max от специалистов DxOMark.
В ходе тестирования смартфон получил средний балл 157, что подтверждает его высокие позиции среди камерофонов, но он не смог стать абсолютным лидером на рынке. По показателям iPhone 16 Pro Max находится на четвертой строчке рейтинга DxOMark, наряду с Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra. Лидируют же Honor Magic6 Pro и Google Pixel 9 Pro XL с баллами 158, а первое место удерживает Huawei Pura70 Ultra с 163 баллами.
Эксперты DxOMark отметили сильные стороны камеры, включая лучший видеорежим среди смартфонов, широкий динамический диапазон, точную цветопередачу, высокий уровень детализации и эффективную стабилизацию видео.
Однако устройство также имеет свои недостатки: снижение детализации при съемке на сверхширокоугольную камеру, малая глубина резкости, что влияет на качество групповых снимков, а также наличие артефактов, таких как блики и ореолы.
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Эксперты DxOMark отметили сильные стороны камеры iPhone 16 Pro Max, включая лучший видеорежим среди смартфонов, широкий динамический диапазон, точную цветопередачу, высокий уровень детализации и эффективную стабилизацию видео.
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